Lucknow News: आरडीएसओ की प्रयोगशालाओं का किया निरीक्षण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:16 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:16 PM IST
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लखनऊ। रेलवे बोर्ड सदस्य अवसंरचना विवेक कुमार गुप्ता शुक्रवार को अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन(आरडीएसओ) के दाैरे पर थे। उन्होंने आरडीएसओ में चल रही प्रमुख तकनीकी गतिविधियों, अनुसंधान एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। महानिदेशक प्रभास दरसाना ने बताया कि रेलवे बोर्ड सदस्य ने आरडीएसओ की भूतकनीकी, ट्रैक मशीन, पुल एवं संरचना, सिग्नल, एयर ब्रेक, इलेक्ट्रिक लोको तथा फटीग टेस्टिंग प्रयोगशालाओं का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की तकनीकी आवश्यकताओं पर चर्चा की। आरडीएसओ ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग से निरीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। रेलवे बोर्ड सदस्य शनिवार को भी आरडीएसओ में रहेंगे।