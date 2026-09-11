यूपी: अखिलेश यादव की भाजपा कैबिनेट मंत्री को नसीहत, बोले- धरने पर नहीं, सरकार से बाहर निकलें संजय निषाद

'भाजपा मे निषाद समाज को मिलेगा सिर्फ विषाद'

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में निषाद को विषाद के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भाजपा का राज सत्ता सजातीयों के दंभ, घमंड व अहंकार का आपराधिक त्रिगुट है। इनके निशाने पर पीडीए है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अराजकता चरम पर है। गोंडा में सपा से जुड़े हुए बर्तन व्यापारी विनोद कुमार साहनी की हत्या की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच हो। पीडीए समाज को मिलजुलकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी।



अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने कुकर्मों में संलिप्त होने के लिए पुलिस को बाध्य करके केवल पुलिस की शक्ति और प्रभाव को ही कम नहीं किया है, बल्कि झूठे मुकदमों और एनकाउंटर का हिस्सा बनाकर हर तरह से पुलिस को भ्रष्ट भी कर दिया है।



जो लोग समझते हैं कि सत्ता के साथ रहकर उनकी इज्जत और रुतबा बढ़ता है, वो भी अब समझ गए हैं कि भाजपा में दिखावे का पद तो मिल सकता है, पर सम्मान नहीं। भाजपा के वर्चस्ववादी अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किसी की हत्या भी कर सकते है। किसी को भी जमीन पर बैठने को मजबूर कर सकते हैं। भाजपा सरकार में पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए पीडीए बढ़ रहा है और पीडीए की एकता भी।

