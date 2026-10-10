VIDEO: समस्याएं दूर कर समाधान खोजती हैं लखनऊ की बेटियां, नवाचारी मॉडल से किया साबित

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शनिवार को चारबाग स्थित एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में छात्राओं ने अपने 80 मॉडलों के जरिए साबित किया कि उनकी नजर सिर्फ समस्याओं पर नहीं, बल्कि उनके समाधान पर भी है। इनमें 50 वर्किंग मॉडल शामिल रहे। इससे पहले प्रदर्शनी की शुरुआत जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडेय और मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने की। विद्यालय की प्रधानाचार्या उषोशी घोष ने बच्चों के वर्किंग मॉडल दिखाए।

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