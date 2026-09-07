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Video: सहारनपुर जा रहे अजय राय को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया
सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की घटना के संबंध में मस्जिद कमेटी और पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पार्टी मुख्यालय से निकलते ही माल एवेन्यू चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया और पुलिस लाइन ले गई। अजय राय के सहारनपुर जाने की जानकारी के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया।
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