{"_id":"6abe4bf5a0e2d44ed20b8674","slug":"video-video-rana-avatabii-asapatal-ma-bb-sha-savasatha-bcaca-ka-kaya-gaya-parasakata-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: रानी अवंतीबाई अस्पताल में बेबी शो, स्वस्थ बच्चों को किया गया पुरस्कृत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेवा संकल्प अभियान के तहत रानी अवंतीबाई महिला चिकित्सालय में बृहस्पतिवार को बेबी शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 0 से 6 माह और 6 माह से 5 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों ने हिस्सा लिया। बेबी शो में सबसे स्वस्थ बच्चों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर भी जागरूकता का संदेश दिया गया।

... और पढ़ें