Video: बारूदखाना के एसए अपार्टमेंट में जैक लगाकर बिल्डिंग को दिया जा रहा सहारा

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बारूदखाना स्थित एसए अपार्टमेंट में बिल्डिंग को सहारा देने के लिए दीवार खड़ी कर उसके ऊपर जैक लगाने का काम चल रहा है। अब तक करीब 66 जैक लगाए जा चुके हैं, जबकि 150 जैक मंगाए गए हैं। बिल्डिंग के मेंटेनेंस सुपरवाइजर अमित के मुताबिक, अपार्टमेंट को सहारा देने के लिए कुल करीब 250 जैक लगाए जाएंगे। इसके लिए अलग-अलग स्थानों पर दीवार खड़ी कर जैक लगाने का काम किया जा रहा है।

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