Video: मिशन-2027 को लेकर भाजपा का माइक्रोमैनेजमेंट तेज, लखनऊ में अहम बैठक

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मिशन-2027 की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर गतिविधियां तेज कर दी हैं। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने चारों सह-प्रभारियों के साथ लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। भाजपा की ओर से मिशन-2027 की तैयारियों को धार देने के लिए संगठन के विभिन्न स्तरों पर गतिविधियां तेज की जा रही हैं।

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