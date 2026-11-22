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रिजर्व पुलिस लाइन में नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से ब्लैक आउट मॉक एक्सरसाइज-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मॉक एक्सरसाइज के दौरान विभिन्न आपात परिस्थितियों में लोगों की जान बचाने और राहत-बचाव कार्य करने का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि संकट के समय नागरिक सुरक्षा विभाग और संबंधित टीमें किस तरह समन्वय बनाकर लोगों को सुरक्षित निकालती हैं और जनहानि रोकने के लिए कदम उठाती हैं।

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