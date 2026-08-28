Video: रजा मुराद बोले-क्रिकेट के रन बनेंगे जरूरतमंदों का भोजन, यही इंसानियत का बड़ा उद्देश्य

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वरिष्ठ अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि अगर क्रिकेट के रनों को भोजन में और मनोरंजन को सेवा में बदला जा सकता है, तो यह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि इंसानियत से जुड़ा बड़ा उद्देश्य बन जाता है। वह लखनऊ के ताज होटल में हंगर फ्री भारत और आरसीएल-रेस्टोरेंट क्रिकेट लीग (आरसीएल) सीजन-4 की विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। रजा मुराद ने कहा कि भूख के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संस्था की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। खेल और मनोरंजन की लोकप्रियता को सामाजिक बदलाव के प्रभावी माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

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