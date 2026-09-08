{"_id":"6a9fccacc8199ce37d01333c","slug":"video-video-saharanapara-masajatha-kararavaii-para-ab-aasama-aajama-ka-hamal-bl-thharama-ka-nama-para-rajanata-ka-varathha-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: सहारनपुर मस्जिद कार्रवाई पर अबू आसिम आजमी का हमला, बोले- धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी मंगलवार को लखनऊ स्थित सपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। सहारनपुर में मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आजमी ने आरोप लगाया कि सरकार विकास के बजाय हिंदू-मुस्लिम के मुद्दे के सहारे चुनावी राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का विकास से कोई मतलब नहीं है। अबू आसिम आजमी ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए इसे बेहद खराब बताया। उन्होंने कहा कि सपा धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति का खुलकर विरोध कर रही है। आजमी ने सहारनपुर की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही और कानून के तहत कार्रवाई की मांग की।

... और पढ़ें