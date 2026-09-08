यूपी: मैनपुरी के सीओ की मूंछों पर अखिलेश का तंज, बोले- उसकी मूंछें छोटी थीं; भाजपा वाले 'बहरूपिया' हैं

‘छात्र सभा का संदेश बंधु राष्ट्र बनाने का होगा’

अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके लिए समाजवादी छात्र सभा का संदेश बंधु राष्ट्र बनाने का होगा। उन्होंने कहा कि Gen-Z और नई पीढ़ी के नए विचारों के साथ छात्र सभा युवाओं को जोड़ने का काम करेगी।



उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद छात्र संघों के समूह बनाकर छात्रों को भविष्य में विदेशों में भी भेजने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दुनिया के अलग-अलग देशों में स्टूडेंट यूनियन के स्वरूप को समझने की दिशा में भी काम होगा।

‘नीला रंग विचारधारा और जोड़ने का प्रतीक’

समाजवादी छात्र सभा के अभियान में नीले रंग के इस्तेमाल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ब्लू कलर विचारधारा का रंग है। उन्होंने जीन्स को अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले पहनावे के तौर पर भी बताया। उनके मुताबिक नीला रंग लोगों को जोड़ने का प्रतीक है।



अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग अक्सर रंगों से डरते हैं। उन्होंने कुछ लोगों पर भगवान के नाम पर चढ़ावा और चंदा चोरी करने का आरोप लगाया और ऐसे लोगों को ‘बहरूपिया’ बताया।