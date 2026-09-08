मिशन-2027: यूपी में भाजपा का ब्लूप्रिंट तैयार, बूथ पर साधेगी जातीय समीकरण; तावड़े के मंत्र से घर-घर जाएगी टीम

मिशन-2027 को फतह करने के लिए भाजपा ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान को धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। दो दिवसीय यूपी दौरे पर आए भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिया है, उसी के आधार पर बूथवार माइक्रोमैनेजमेंट का खाका तैयार किया जाएगा। सामाजिक समीकरणों को साधने के साथ हर वर्ग तक सीधे पहुंच बनाने पर पार्टी का विशेष जोर रहेगा।

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फीडबैक पॉलिटिक्स को भी अहम स्थान

इसके तहत प्रत्येक बूथ का सामाजिक खाका तैयार किया जाएगा। इसमें बूथ पर विभिन्न जातियों और सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी, किन वर्गों में पार्टी की पकड़ मजबूत है और किन समाजों के बीच पहुंच बढ़ाने की जरूरत है, इसका आकलन किया जाएगा। इसी आधार पर अलग-अलग जातियों और सामाजिक समूहों की टीमें गठित की जाएंगी।खास बात यह होगी कि संबंधित समाज के बीच उसी समाज के कार्यकर्ताओं को आगे किया जाएगा। ये कार्यकर्ता अपने समाज के लोगों से घर-घर संपर्क कर संवाद करेंगे। बातचीत में सरकारी योजनाओं का लाभ, विकास कार्य और सरकार की उपलब्धियां प्रमुख मुद्दे होंगे। साथ ही विपक्ष की ओर से किए जा रहे कथित भ्रामक प्रचार का जवाब भी लोगों के बीच देने की रणनीति है।

पार्टी की रणनीति में प्रचार के साथ फीडबैक पॉलिटिक्स को भी अहम स्थान दिया गया है। घर-घर संपर्क के दौरान कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं, स्थानीय मुद्दों और सरकार को लेकर उनकी धारणा की जानकारी जुटाएंगे। यह फीडबैक संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।



प्रदेश संगठन करेगा निगरानी

इससे बूथ स्तर पर पार्टी की स्थिति का आकलन कर समय रहते जरूरी सुधार किए जा सकेंगे। विपक्ष के प्रचार का मुकाबला करने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े तथ्य कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि वे स्थानीय स्तर पर उठने वाले सवालों का जवाब दे सकें।

चुनावी नैरेटिव को सोशल मीडिया और बड़े मंचों तक सीमित रखने के बजाय सीधे मतदाताओं तक पहुंचाने की तैयारी है। प्रदेश संगठन पूरे अभियान की लगातार निगरानी करेगा। बूथवार टीमों की सक्रियता, संपर्क अभियान और फीडबैक की रिपोर्ट तैयार होगी। जहां संगठन कमजोर मिलेगा, वहां अतिरिक्त गतिविधियां और संपर्क अभियान चलाए जाएंगे। इस तरह भाजपा ‘बूथ जीतो, चुनाव जीतो’ की रणनीति को सामाजिक संपर्क से जोड़कर मिशन-2027 की तैयारी में जुट गई है।