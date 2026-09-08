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बेहतर सफाई, पार्कों की हरियाली और लोगों की जागरुकता ने पेपर मिल कॉलोनी वार्ड को बनाया देश में नंबर वन
लखनऊ में शहर का पेपर मिल कॉलोनी वार्ड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में पहले नंबर पर आया है। पहले नंबर पर आने को लेकर क्या वजह रही। पार्षद का क्या योगदान रहा और लोगों की क्या राय है। इसको लेकर अमर उजाला ने मौके पर जाकर लोगों से बातचीत की और हकीकत जानी। वार्ड का जब दौरा किया गया तो यहां की सफाई व्यवस्था बेहतर मिली। पार्क भी अच्छे मिले। लोगों से बातचीत की गई तो उन लोगों ने माना कि उनके पार्षद वार्ड की सफाई व्यवस्था के लिए काफी प्रयास करते हैं। पार्क बहुत बेहतर स्थिति में है और लोग भी जागरुक है। यही वजह है वार्ड को स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण में देश में पहला स्थान मिला है।
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