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Video: प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पदाधिकारी बैठक, पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह रहे मौजूद

Akash Dwivedi

Updated Thu, 29 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 12:28 PM IST







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लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदेश पदाधिकारी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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