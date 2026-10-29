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Video: सुरेश राणा का कांग्रेस पर तंज- बैलेट के बाद भी कांग्रेस जीरो है

Akash Dwivedi

Updated Thu, 29 Oct 2026 01:21 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 01:21 PM IST







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पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने विधान परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “बैलेट के बाद भी कांग्रेस जीरो है।” ... और पढ़ें

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