फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   24-hour electricity supply during Diwali and Chhath festival in UP

यूपी: दिवाली और छठ पर जगमग रहेगा पूरा प्रदेश, 24 घंटे मिलेगी बिजली; शटडाउन-कटौती पर ऊर्जा मंत्री ने दी हिदायत

Thu, 29 Oct 2026 03:11 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 29 Oct 2026 03:11 PM IST
सार

योगी सरकार ने दिवाली और छठ पर उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। त्योहारों के दौरान बकाया वसूली के नाम पर कनेक्शन न काटने, अनावश्यक कटौती रोकने और नवंबर के बिजली बिलों में 9.70 प्रतिशत राहत देने की बात कही गई है।

विज्ञापन
24-hour electricity supply during Diwali and Chhath festival in UP
दिवाली और छठ पर 24 घंटे मिलेगी बिजली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली और छठ पर्व पर उत्तर प्रदेश के लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को त्योहारों के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दीपावली प्रकाश का पर्व है। ऐसे में अनावश्यक शटडाउन और बार-बार बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विज्ञापन


ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान बकाया वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटकर उन्हें परेशान न किया जाए। उन्होंने बड़े और संगठित बिजली चोरों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने को कहा। साथ ही छोटे उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करने की हिदायत दी।

विज्ञापन

लंबित बिजली कनेक्शन के आवेदनों का होगा निस्तारण

ऊर्जा मंत्री ने झटपट पोर्टल पर बिजली कनेक्शन के लिए लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। निरस्त किए गए आवेदनों की समीक्षा कर व्यवस्था में सुधार करने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को बकायेदारों के कारण ट्रिपिंग और बिजली कटौती की समस्या नहीं झेलनी पड़े। जहां ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, वहां तत्काल क्षमता विस्तार किया जाए, ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले बिजली के भार के कारण आपूर्ति प्रभावित न हो।

विज्ञापन
विज्ञापन

नवंबर के बिजली बिल में मिलेगी 9.70 प्रतिशत राहत

ऊर्जा मंत्री ने नवंबर के बिजली बिलों में 9.70 प्रतिशत राहत मिलने पर उपभोक्ताओं को बधाई दी। उनके अनुसार, घरेलू, व्यावसायिक समेत अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लगातार पांचवें महीने इसका लाभ मिलेगा।

नवसृजित नगर पंचायतों में भी सुधरेगी बिजली व्यवस्था

मंत्री ने नवसृजित नगर पंचायतों की बिजली व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में भी मुख्यालयों की तर्ज पर निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास विभाग तैयार है। ऐसे में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा रणवीर प्रसाद, यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार, एमडी मयूर माहेश्वरी समेत विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed