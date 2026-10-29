{"_id":"6ae2fae483550e11d309c12d","slug":"video-video-itara-faratayara-capayanashapa-2026-ma-tanasa-khalta-esaesab-ka-athhakara-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: इंटर फ्रंटियर चैंपियनशिप 2026 में टेनिस खेलते एसएसबी के अधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: इंटर फ्रंटियर चैंपियनशिप 2026 में टेनिस खेलते एसएसबी के अधिकारी

Akash Dwivedi

Updated Thu, 29 Oct 2026 01:21 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 01:21 PM IST







Link Copied



गोमतीनगर के विजयंत खंड स्थित मिनी स्टेडियम के टेनिस एरीना में आयोजित इंटर फ्रंटियर चैंपियनशिप 2026 प्रतियोगिता में टेनिस खेलते डीआईजी एसएसबी एचबीके सिंह (नीली कैप) और डिप्टी कमांडेंट एसएसबी प्रवीण कुमार हसदे (सफेद कैप)। ... और पढ़ें

विज्ञापन