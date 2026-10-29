यूपी: गुलाब जल की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी, जालौन डीआरआई और एटीएस के छापे में संदिग्ध ड्रग्स बरामद

यूपी के जालौन में गुलाब जल की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी का मामला सामने आया है। डकोर थाना क्षेत्र के ऐरी रमपुरा गांव में देर रात से राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और खुफिया विभाग की टीमों ने छापा मारा। अभियान में एटीएस की दो कंपनियां भी शामिल हैं।

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