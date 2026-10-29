यूपी: चार लाख ईमेल बनाकर पाकिस्तानी-बांग्लादेशियों को बेचीं, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी में हुआ इस्तेमाल

फर्जी ईमेल आईडी बनाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों में बैठे लोगों को बेचने के आरोपी अंकित शंखवार को उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने गिरफ्तार किया है। कानपुर नगर निवासी 24 वर्षीय अंकित के लैपटॉप में करीब पांच लाख फर्जी ईमेल आईडी मिली हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम के स्कूलों और मुंबई के महापौर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने में किया गया था।

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एटीएस के मुताबिक, आरोपी वर्ष 2021 से फर्जी ईमेल आईडी बनाने का काम कर रहा था। वह वाई-फाई और प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल कर फर्जी पहचान से ईमेल आईडी बनाता था। इसके बाद फेसबुक के खरीद-बिक्री समूहों के जरिये इन्हें विदेश में बैठे लोगों को बेचता था। इसके बदले क्रिप्टो करेंसी में भुगतान लेता था।