लखनऊ: फैजुल्लागंज में 150 घरों पर मंडरा रहा 11 हजार वोल्ट का खतरा, चीनी मांझे से झुलसा था छह साल का बच्चा

नोटिस के दो-तीन महीने बाद भी नहीं हटे निर्माण

दाउदनगर और फैजुल्लागंज उपकेंद्रों से निकलने वाली 11 हजार वोल्ट की लाइनों के आसपास करीब 150 परिवारों ने मकान बना रखे हैं। आरोप है कि कुछ मकान सरकारी जमीन पर भी बनाए गए हैं, जहां कथित तौर पर प्लॉटिंग कर जमीन बेची गई। बिजली विभाग के अनुसार, हाइटेंशन लाइन और खंभों के नजदीक निर्माण होने से लोगों की जान को खतरा है।



उपखंड अधिकारी अमन तिवारी की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दो से तीन महीने बीतने के बाद भी न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही लाइन के आसपास बने निर्माण हटाए गए। बिजली विभाग ने अवैध निर्माण के संबंध में मड़ियांव थाने को रिपोर्ट भी भेजी है।