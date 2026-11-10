यूपी: अखिलेश यादव बोले- राममंदिर में पारदर्शी व्यवस्था देकर श्रद्धालुओं का भरोसा बहाल करेंगे
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को अपने अयोध्या दौरे के पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 में सरकार बनी तो अयोध्या में जमीन घोटालों की जांच कराएंगे।
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सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम अयोध्या को बाहरी ठेकेदारों से मुक्त कराएंगे और जमीन घोटालों पर की जांच कराएंगे। बाहरी लोगों ने ही अयोध्या को लूटा है। सर्किल रेट के घोटाले से जुड़े भाजपा के नेता व भ्रष्ट अधिकारी कोई भी बच नहीं पाएगा। अयोध्या की लूट से भरे उनके खजाने खंगाले जाएंगे।
सपा अध्यक्ष 12 दिसंबर को अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने जारी बयान में कहा कि अयोध्या नगरी के मान-सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए हम वचनबद्ध हैं। राम-मंदिर की चोरी से आहत होकर जिस प्रकार अयोध्या आने वाले आस्थावान और श्रद्धालु दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, हम उसे सुधारेंगे।
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उन्होंने कहा कि अयोध्या के मंदिर को पारदर्शी व्यवस्था देकर विश्वास की भी पुनर्स्थापना करेंगे। वर्ल्ड-क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर देकर हम अयोध्या को सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी बनाएंगे। हम एक ऐसी अयोध्या बनाएंगे, जहां कोई भी अहंकारी, तेल बटोरती किसी गरीब स्त्री या बच्चे-बच्ची को बेंत मारकर बेइज्जत और उत्पीड़ित नहीं करेगा। हम सरकार में आकर राशन में तेल-घी भी देकर शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में परंपरागत नौकायन को बढ़ावा देंगे, जिससे परंपरागत नाविकों को उसका लाभ मिले और भगवान राम और निषादराज का प्रगाढ़ संबंध फिर से स्थापित हो सके। भाजपा इस संबंध को तोड़ना चाह रही है, क्योंकि भाजपा का प्रभुत्ववाद कभी नहीं चाहता है कि प्रभु राम और पीडीए समाज के गले मिलने का कोई भी दृश्य किसी को याद रहे।
धर्म-विरोधी लोगों को वैधानिक रूप से निरुद्ध किया जाएगा
अखिलेश यादव ने कहा कि कहा कि हम ऐसी व्यवस्था भी बनाएंगे कि कोई भी दुष्मुखी व्यक्ति भगवान राम या कृष्ण ही नहीं, बल्कि किसी भी धर्म के आराध्यों और महापुरुषों का अपमान न कर सके या अपमान करके स्वतंत्र न घूम सके। ऐसे धर्म-विरोधी लोगों को वैधानिक रूप से निरुद्ध किया जाएगा। दुर्वचन कहने वाले ऐसे अधर्मी लोगों को प्रश्रय देने वाले भी पाप के भागीदार होते हैं। उनको भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के षड्यंत्र में संलिप्त होने के कारण यथोचित दंड दिया जाएगा।
फर्जी आंकड़ों से प्रदूषण की तकलीफ ढंकना चाहती है सरकार
अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में बैठी भ्रष्ट भाजपा सरकार फर्जी आंकड़ों की चादर से प्रदूषण की असहनीय तकलीफ को ढकना चाहती है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सरकारी बजट में लूट कर अपनी तिजोरियां भर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बजट की भारी लूट चल रही है।