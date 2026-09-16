VIDEO: पीएम मोदी के 25 वर्षों की यात्रा देशवासियों के जीवन को संवारने का महायज्ञ है

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लखनऊ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि 17 सितंबर को पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाता है। मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की ये यात्रा केवल सत्ता की नहीं बल्कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की अविरल यात्रा है। 25 वर्षों की यह तपस्या केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को संवारने का महायज्ञ रही है।

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