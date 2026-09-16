यूपी: राजधानी का अनोखा मामला, मैगजीन निकल गई है, कुछ नहीं होगा, कहते हुए दबाया ट्रिगर, मौत

सुशांत गोल्फ सिटी के महिपालखेड़ा निवासी यसार्थ शरण यादव (29) की मंगलवार रात अवैध पिस्तौल से गोली लगने से मौत हो गई। वह शराब के नशे में पत्नी ज्योति सिंह को पिस्टल दिखा रहे थे। इसी दौरान मैगजीन नीचे गिर गई लेकिन चैंबर में एक कारतूस फंसा रह गया। यसार्थ ने पिस्तौल कनपटी से सटाकर ट्रिगर दबा दिया। पुलिस ने मौके से पिस्तौल और खोखा बरामद किया है।

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एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मुताबिक, घटना रात करीब 11 बजे की है। यसार्थ पिस्तौल लेकर घर पहुंचे थे और पत्नी को दिखा रहे थे। मैगजीन गिरने के बाद उन्होंने समझा कि पिस्तौल में कारतूस नहीं है। उन्होंने कनपटी पर पिस्तौल लगाकर कहा कि मैगजीन निकल गई है, कुछ नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। गोली उनकी कनपटी के आरपार निकल और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़े। पत्नी के शोर मचाने पर परिजन कमरे में पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।एडीसीपी ने बताया कि यसार्थ अर्जुनगंज स्थित एक मंदिर की देखरेख करते थे। उन्हें अवैध पिस्ताैल कहां से मिली, इसकी जांच की जा रही है। अतिरिक्त निरीक्षक विनोद पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।