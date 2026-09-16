Video: निशातगंज में गणेश उत्सव की धूम, पूजा पंडाल में हुई आरती

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निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी के अक्षय वर मल्ल पार्क में गणेश उत्सव के तहत पूजा पंडाल सजाया गया है। पंडाल में स्थापित गणपति की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जा रही है। इसी क्रम में समिति के सदस्यों ने एकत्र होकर भगवान गणेश की आरती की। आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से हिस्सा लिया और गणपति के जयकारे लगाए। उत्सव को लेकर क्षेत्र में श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। समिति की ओर से पूजा-अर्चना के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल में पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं।

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