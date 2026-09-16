यूपी: चुनावी तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव, घोषित किए सात जिलाध्यक्षों के नाम; भाजपा पर लगाए ये आरोप
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 16 Sep 2026 08:25 PM IST
सार
Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने संगठन में नए चेहरे जोड़ने की कवायाद शुरू की है।
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विस्तार
सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि नकारात्मक अभियान भाजपा का हथियार है। भाजपा समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ डिजिटल अभियान चला रही है। भाजपा की भाषा अलोकतांत्रिक है। भाजपा का एजेंडा समाज में नफरत फैलाना है। भाजपा लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण की विरोधी है। इस सरकार ने मुनाफाखोरी कर महंगाई बढ़ाई है।
अखिलेश प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 में पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी का नेता-कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम करें। समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, उसी का पूरा साथ देकर जिताकर विधायक बनाना है।
स्कूल की बीम गिरने से शिक्षामित्र की मौत दुखद
सपा अखिलेश यादव ने कहा कि शाहजहांपुर में एक जर्जर स्कूल की बीम गिरने से एक शिक्षामित्र की मृत्यु होना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र के परिजनों के जीवन यापन के लिए सरकार समुचित मुआवजा दे। हर शिक्षामित्र का बीमा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
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सपा ने 7 जिलों में नामित किए नए जिलाध्यक्ष
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 जिलों में नए जिलाध्यक्ष नामित किए हैं। सपा अध्यक्ष के निजी सचिव गंगाराम की ओर से मनोनयन पत्र जारी कर दिए गए हैं। बलिया के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार मौर्य, बांदा के उमेश, अयोध्या के जय सिंह, पीलीभीत के धर्मेश गंगवार, गौतमबुद्धनगर के इंदर प्रधान और उन्नाव के जिलाध्यक्ष जयचंद्र विमल बनाए गए हैं। अशोक यादव को मिर्जापुर का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अलावा मथुरा की सभी इकाइयां भंग कर दी गई हैं।
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अखिलेश प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 में पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी का नेता-कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम करें। समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, उसी का पूरा साथ देकर जिताकर विधायक बनाना है।
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स्कूल की बीम गिरने से शिक्षामित्र की मौत दुखद
सपा अखिलेश यादव ने कहा कि शाहजहांपुर में एक जर्जर स्कूल की बीम गिरने से एक शिक्षामित्र की मृत्यु होना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र के परिजनों के जीवन यापन के लिए सरकार समुचित मुआवजा दे। हर शिक्षामित्र का बीमा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
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सपा ने 7 जिलों में नामित किए नए जिलाध्यक्ष
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 जिलों में नए जिलाध्यक्ष नामित किए हैं। सपा अध्यक्ष के निजी सचिव गंगाराम की ओर से मनोनयन पत्र जारी कर दिए गए हैं। बलिया के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार मौर्य, बांदा के उमेश, अयोध्या के जय सिंह, पीलीभीत के धर्मेश गंगवार, गौतमबुद्धनगर के इंदर प्रधान और उन्नाव के जिलाध्यक्ष जयचंद्र विमल बनाए गए हैं। अशोक यादव को मिर्जापुर का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अलावा मथुरा की सभी इकाइयां भंग कर दी गई हैं।