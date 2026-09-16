यूपी: चुनावी तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव, घोषित किए सात जिलाध्यक्षों के नाम; भाजपा पर लगाए ये आरोप

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अखिलेश प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 में पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी का नेता-कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम करें। समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, उसी का पूरा साथ देकर जिताकर विधायक बनाना है।सपा अखिलेश यादव ने कहा कि शाहजहांपुर में एक जर्जर स्कूल की बीम गिरने से एक शिक्षामित्र की मृत्यु होना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र के परिजनों के जीवन यापन के लिए सरकार समुचित मुआवजा दे। हर शिक्षामित्र का बीमा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 जिलों में नए जिलाध्यक्ष नामित किए हैं। सपा अध्यक्ष के निजी सचिव गंगाराम की ओर से मनोनयन पत्र जारी कर दिए गए हैं। बलिया के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार मौर्य, बांदा के उमेश, अयोध्या के जय सिंह, पीलीभीत के धर्मेश गंगवार, गौतमबुद्धनगर के इंदर प्रधान और उन्नाव के जिलाध्यक्ष जयचंद्र विमल बनाए गए हैं। अशोक यादव को मिर्जापुर का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अलावा मथुरा की सभी इकाइयां भंग कर दी गई हैं।