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VIDEO: नवरात्र पर माता पूर्वी देवी का पूजन, पीले फूलों व हरी लड़ियों से सजाया भवन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Mon, 12 Oct 2026 07:48 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 07:48 PM IST







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माँ पूर्वी देवी एवं महाकालेश्वर महादेव मंदिर, ठाकुरगंज लखनऊ में शारदीय नवरात्रि पर मां का 'ब्रहम्चारिणी स्वरूप' सफेद वस्त्र धारण किए हुये है | मां का भवन पीले फूलों एवं हरी लड़ियों से सजाया गया है । महिला कीर्तन मंडल प्रमुख मंजुलता शुक्ला, ऋतु तिवारी , मधु सेठ सहित सभी भक्तों ने माँ को भजनों से मनाया। ... और पढ़ें

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