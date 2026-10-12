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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: After October 15, all sweets will have to have their expiry dates printed on them; action will be taken if

यूपी: 15 अक्तूबर के बाद हर मिठाई पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, न लिखे पाए जाने पर होगी कार्रवाई

Mon, 12 Oct 2026 08:01 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 12 Oct 2026 08:01 PM IST
सार

Expiry date on sweets:यूपी के मिठाई के दुकानदारों  को अब अपनी हर मिठाई पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। ऐसा करना 15 अक्तूबर के बाद अनिवार्य होगा। 

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UP: After October 15, all sweets will have to have their expiry dates printed on them; action will be taken if
मिठाई पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट। - फोटो : AI Generated

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी देना है।
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इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि जान सकेंगे। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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