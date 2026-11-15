Lucknow News: कैंट क्षेत्र में सूची से कम हुआ हर तीसरे मतदाता का नाम

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राजधानी की सभी नौ विधान सभा सीटों पर एसआईआर से पहले कुल 39.94 लाख मतदाता दर्ज थे। 10 अप्रैल तक हुए पुनरीक्षण के बाद इनकी संख्या 9.14 लाख कम होकर 30.80 लाख रह गई। यह कमी 22.89 फीसदी रही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।मतदाता अपने और परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, पता और फोटो सहित अन्य विवरण जांच सकेंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं होगा वे फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए 21-22 नवंबर और 28-29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे। किसी नाम पर आपत्ति या अपात्र का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम-पता संशोधन, निवास परिवर्तन तथा वोटर कार्ड बदलवाने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकेगा।शहरी क्षेत्र में कटे ज्यादा नामराजधानी की सभी विधानसभा सीटों की बात करें तो ग्रामीण सीटों पर मतदाताओं के नाम कम कटे हैं। शहरी क्षेत्र यह आंकड़ा ज्यादा रहा है। पुराने लखनऊ में भी मतदाता सूची से नाम कम कटे हैं।एसआईआर से पहले और बाद में मतदाताविधान सभा क्षेत्र — पहले — बाद में — कमी- प्रतिशत में कमीमलिहाबाद — 3,68,641 — 3,30,530 — 38,111- 10.33%बख्शी का तालाब — 4,95,123 — 4,19,472 — 75,651- 15.28%सरोजनीनगर — 6,02,159 — 4,60,037 — 1,42,122- 23.60%लखनऊ पश्चिम — 4,70,362 — 3,82,895 — 87,467- 18.60%लखनऊ उत्तर — 4,99,019 — 3,44,309 — 1,54,710- 31%लखनऊ पूर्व — 4,62,625 — 3,19,147 — 1,43,478- 31%लखनऊ मध्य — 3,72,000 — 2,64,561 — 1,07,439- 28.89%लखनऊ कैंट — 3,65,590 — 2,40,628 — 1,24,962- 34.18%मोहनलालगंज — 3,59,016 — 3,18,771 — 40,245- 11.21%कुल — 39,94,535 — 30,80,350 — 9,14,185- 22.89%(नोट : मतदाताओं की संख्या में कमी दोनों तारीखों के आंकड़ों का शुद्ध अंतर है, केवल हटाए गए नामों की संख्या नहीं।