Lucknow News: कैंट क्षेत्र में सूची से कम हुआ हर तीसरे मतदाता का नाम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 04:48 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 04:48 AM IST
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लखनऊ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद राजधानी की कैंट विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से हर तीन में से एक वोटर का नाम कम हुआ है। संख्या के मामले में सबसे ज्यादा 1.54 लाख मतदाता लखनऊ उत्तर सीट से कम हुए हैं। छूटे या हटाए गए पात्र वोटरों के पास अपना नाम लिस्ट में दोबारा जुड़वाने का मौका है। इसके लिए 17 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 होगा।
राजधानी की सभी नौ विधान सभा सीटों पर एसआईआर से पहले कुल 39.94 लाख मतदाता दर्ज थे। 10 अप्रैल तक हुए पुनरीक्षण के बाद इनकी संख्या 9.14 लाख कम होकर 30.80 लाख रह गई। यह कमी 22.89 फीसदी रही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
मतदाता अपने और परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, पता और फोटो सहित अन्य विवरण जांच सकेंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं होगा वे फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए 21-22 नवंबर और 28-29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे। किसी नाम पर आपत्ति या अपात्र का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम-पता संशोधन, निवास परिवर्तन तथा वोटर कार्ड बदलवाने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकेगा।
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शहरी क्षेत्र में कटे ज्यादा नाम
राजधानी की सभी विधानसभा सीटों की बात करें तो ग्रामीण सीटों पर मतदाताओं के नाम कम कटे हैं। शहरी क्षेत्र यह आंकड़ा ज्यादा रहा है। पुराने लखनऊ में भी मतदाता सूची से नाम कम कटे हैं।
एसआईआर से पहले और बाद में मतदाता
विधान सभा क्षेत्र — पहले — बाद में — कमी- प्रतिशत में कमी
मलिहाबाद — 3,68,641 — 3,30,530 — 38,111- 10.33%
बख्शी का तालाब — 4,95,123 — 4,19,472 — 75,651- 15.28%
सरोजनीनगर — 6,02,159 — 4,60,037 — 1,42,122- 23.60%
लखनऊ पश्चिम — 4,70,362 — 3,82,895 — 87,467- 18.60%
लखनऊ उत्तर — 4,99,019 — 3,44,309 — 1,54,710- 31%
लखनऊ पूर्व — 4,62,625 — 3,19,147 — 1,43,478- 31%
लखनऊ मध्य — 3,72,000 — 2,64,561 — 1,07,439- 28.89%
लखनऊ कैंट — 3,65,590 — 2,40,628 — 1,24,962- 34.18%
मोहनलालगंज — 3,59,016 — 3,18,771 — 40,245- 11.21%
कुल — 39,94,535 — 30,80,350 — 9,14,185- 22.89%
(नोट : मतदाताओं की संख्या में कमी दोनों तारीखों के आंकड़ों का शुद्ध अंतर है, केवल हटाए गए नामों की संख्या नहीं।
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राजधानी की सभी नौ विधान सभा सीटों पर एसआईआर से पहले कुल 39.94 लाख मतदाता दर्ज थे। 10 अप्रैल तक हुए पुनरीक्षण के बाद इनकी संख्या 9.14 लाख कम होकर 30.80 लाख रह गई। यह कमी 22.89 फीसदी रही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार 17 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
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मतदाता अपने और परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, पता और फोटो सहित अन्य विवरण जांच सकेंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में नहीं होगा वे फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए 21-22 नवंबर और 28-29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी मतदेय स्थलों पर मौजूद रहेंगे। किसी नाम पर आपत्ति या अपात्र का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम-पता संशोधन, निवास परिवर्तन तथा वोटर कार्ड बदलवाने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकेगा।
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शहरी क्षेत्र में कटे ज्यादा नाम
राजधानी की सभी विधानसभा सीटों की बात करें तो ग्रामीण सीटों पर मतदाताओं के नाम कम कटे हैं। शहरी क्षेत्र यह आंकड़ा ज्यादा रहा है। पुराने लखनऊ में भी मतदाता सूची से नाम कम कटे हैं।
एसआईआर से पहले और बाद में मतदाता
विधान सभा क्षेत्र — पहले — बाद में — कमी- प्रतिशत में कमी
मलिहाबाद — 3,68,641 — 3,30,530 — 38,111- 10.33%
बख्शी का तालाब — 4,95,123 — 4,19,472 — 75,651- 15.28%
सरोजनीनगर — 6,02,159 — 4,60,037 — 1,42,122- 23.60%
लखनऊ पश्चिम — 4,70,362 — 3,82,895 — 87,467- 18.60%
लखनऊ उत्तर — 4,99,019 — 3,44,309 — 1,54,710- 31%
लखनऊ पूर्व — 4,62,625 — 3,19,147 — 1,43,478- 31%
लखनऊ मध्य — 3,72,000 — 2,64,561 — 1,07,439- 28.89%
लखनऊ कैंट — 3,65,590 — 2,40,628 — 1,24,962- 34.18%
मोहनलालगंज — 3,59,016 — 3,18,771 — 40,245- 11.21%
कुल — 39,94,535 — 30,80,350 — 9,14,185- 22.89%
(नोट : मतदाताओं की संख्या में कमी दोनों तारीखों के आंकड़ों का शुद्ध अंतर है, केवल हटाए गए नामों की संख्या नहीं।