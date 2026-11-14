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यूपी: सीएम योगी रविवार को 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान का करेंगे शुभारंभ, पहले दिन 50 हजार छात्र होंगे लाभांवित

Sat, 14 Nov 2026 10:45 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 14 Nov 2026 10:45 PM IST
सार

अभियान के अंतर्गत लखनऊ मंडल के 4 जिलों के 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को पहले दिन टैबलेट मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में किया जा रहा है।

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UP: Chief Minister Yogi Adityanath to launch a campaign for the distribution of 2.5 million tablets on Sunday
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार (15 नवंबर) को 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख टैबलेट वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ के बसंत कुंज स्थित 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' पर आयोजित होने वाले इस समारोह में पहले दिन 50,000 से अधिक छात्र-छात्राओं एवं प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे।

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योजना के इस चरण के शुभारंभ अवसर पर लखनऊ के साथ-साथ पड़ोसी जनपदों हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के कुल 300 शैक्षणिक संस्थानों के चयनित विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, आईटीआई, कौशल विकास, चिकित्सा, नर्सिंग, कृषि, एमएसएमई और सेवा मित्र पोर्टल से जुड़े पंजीकृत युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना है। 
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इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा, मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री जसवन्त सिंह सैनी तथा रजनी तिवारी, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, विधान परिषद सदस्य डॉ. लाल जी प्रसाद निर्मल, मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, डॉ. महेन्द्र कुमार सिंह, उमेश द्विवेदी और विधायकगण जय देवी, डॉ. नीरज बोरा, ओ.पी. श्रीवास्तव, योगेश शुक्ला व अमरेश कुमार मौजूद रहेंगे।

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