{"_id":"6aca3350da254bf30a0b84c0","slug":"video-video-marana-ka-btha-bha-shava-ka-atama-sasakara-ka-le-naha-mal-ghata-kasa-taraha-kaya-ja-raha-atama-sasakara-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मरने के बाद भी शवों को अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिला घाट, किसी तरह किया जा रहा अंतिम संस्कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रीन कॉरिडोर मार्ग स्थित गुलाला घाट पर गोमती का जल स्तर बढ़ जाने के कारण भरे पानी के चलते लोग घाट से काफी दूर ही रह जा रहे हैं वहीं अंतिम संस्कार के लिए ग्रीन कॉरिडोर के किनारे पड़ी खाली जमीन पर ही लोग अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं। छोटी सी ही जगह पर एक साथ कई चिताएं जल रही हैं। यह दौर तब तक की चलता रहेगा जब तक की गोमती का जलस्तर घट के सामान्य अवस्था में नहीं पहुंच जाएगा।

... और पढ़ें