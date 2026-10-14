{"_id":"6acf6f8261fc6dfe900c9498","slug":"video-video-mahatha-ghata-para-patana-pal-tatana-sa-thhabya-ka-thakakata-bugdhha-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: मेहंदी घाट पर पेंटून पुल टूटने से धोबियों की दिक्कत बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फैजुल्लागंज क्षेत्र में बाढ़ के कारण मेहंदी घाट पर बना पेंटून पुल टूट गया है। इसके पास बनाया जा रहा पुल अभी पूरा नहीं हो सका है। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। नदी का पानी करीब एक किलोमीटर दूर तक फैल गया है। इसके कारण घाट पर कपड़े धोने का काम करने वाले धोबियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

... और पढ़ें