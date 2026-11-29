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लखनऊ: कोशला साहित्य फेस्टिवल में सूफी नाइट की महफिल

रोहित मिश्र

Updated Sun, 29 Nov 2026 09:49 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 09:49 PM IST







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कोशला साहित्य फेस्टिवल के 'विरासत की खोज' कार्यक्रम के तहत हुसैनाबाद स्थित लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज में सूफी नाइट का आयोजन हुआ। इस खास शाम में साबरी सूफी ब्रदर्स ने अपनी शानदार कव्वाली की प्रस्तुति से समां बांध दिया। ... और पढ़ें

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