आधी आबादी को राजनीति में 33 फीसदी हिस्सेदारी देने के फैसले पर कदम बढ़ाकर भाजपा ने पूरे देश की सियासत साधने की कोशिश की है। फैसले से साफ हो है कि फिलवक्त भाजपा यूपी विधानसभा चुनाव में आधी आबादी के सहारे अपनी नैया पार कराने की तैयारी कर चुकी है।

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2027 में सत्ता की हैट्रिक के लिए भाजपा महिला वोट के सहारे ही विपक्ष के जातीय समीकरणों में सेंध लगाने और चुनावी मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति पर काम तेज करेगी। पार्टी महिलाओं के खाते में आर्थिक मदद पहुंचाने से लेकर सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के मुद्दों को चुनावी धार देने की तैयारी में है।बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव से सीख लेते हुए भाजपा यूपी में भी नारी शक्ति को चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर रख रही है। गरीब परिवारों की महिलाओं को 20 हजार रुपये तक की सहायता देने के प्रस्ताव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास महिला पैकेज के संकेत इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।भाजपा के लिए महिला मतदाता पहले भी चुनावी बढ़त का मजबूत आधार रही हैं। चुनावी आंकड़ों की मानें तो विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को 44 फीसदी पुरुषों के मुकाबले 48 फीसदी महिलाओं का साथ मिला था। सपा को 40 फीसदी पुरुष और 32 फीसदी महिला मतदाताओं का समर्थन मिला। भाजपा की रणनीति महिला मतदाताओं को जातीय और पारंपरिक समीकरणों से अलग स्वतंत्र वोट बैंक के रूप में साधने की है।