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Video: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी और बांधनवार प्रतियोगिता का शुभारंभ

Akash Dwivedi

Updated Tue, 03 Nov 2026 05:23 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 05:23 PM IST







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गोखले मार्ग स्थित शालीमार इंपीरियल में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ की ओर से प्रदर्शनी एवं बांधनवार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करतीं रीता भार्गव। प्रदर्शनी में महिलाओं की ओर से हाथों से बनाई गई मिट्टी की मूर्तियां और हस्तनिर्मित कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। ... और पढ़ें

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