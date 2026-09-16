VIDEO: मंडल विद्यालयीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन, खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग

{"_id":"6aa97581e68ce2f68d028a67","slug":"video-video-magana-bhara-hatayakada-vathhayaka-da-naraja-bra-na-mataka-ka-patana-ka-sapa-tha-lkha-ka-caka-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मगन बिहारी हत्याकांड: विधायक डॉ. नीरज बोरा ने मृतक की पत्नी को सौंपा दो लाख का चेक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}