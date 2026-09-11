VIDEO: विदेशी विद्यार्थियों को भा रहा लखनऊ विश्वविद्यालय, इस बार रिकॉर्ड प्रवेश

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लखनऊ विश्वविद्यालय विदेशी छात्र-छात्राओं के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है। इस बार विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश का नया रिकॉर्ड बना है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां हिंदी की पढ़ाई के साथ भारतीय संस्कृति और लखनऊ की तहजीब को भी करीब से समझ रहे हैं। विदेशी विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या से विश्वविद्यालय की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार विदेशी विद्यार्थी यहां हिंदी सीखने के साथ भारतीय परंपराओं, खानपान और सांस्कृतिक विविधता से भी जुड़ रहे हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर अमर उजाला की खास रिपोर्ट में विदेशी विद्यार्थियों के बढ़ते रुझान और विश्वविद्यालय में उनके अनुभवों को प्रमुखता से सामने रखा जाएगा।

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