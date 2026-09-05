Video: लखनऊ में सुबह से छाए काले बादल, मानसून सक्रिय रहने के आसार

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राजधानी में शनिवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम में बदलाव के बीच बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार छह से आठ सितंबर तक प्रदेशभर में मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। इस दौरान कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी में भी बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार हैं। लगातार बारिश के चलते पहले से जलभराव वाले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।

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