Weather in UP: तराई में जोरदार बारिश, नेपाल से सटे आठ जिलों के लिए अलर्ट, ये है नया मौसम अपडेट
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 06 Sep 2026 09:24 PM IST
सार
नेपाल से सटे आठ जिलों में जोरदार बारिश के आसार हैं। 9 सितंबर तक तराई और पूर्वी यूपी के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद बुधवार से कुछ दिनों के लिए यूपी में मानसूनी बारिश कमजोर पड़ेगी।
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश में रविवार को मानसूनी सक्रियता में तेजी आई। इसका असर खास ताैर पर पश्चिमी तराई में देखने को मिला। बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर आदि जिलों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिली।
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मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को नेपाल से सटे आठ जिलों में जोरदार बारिश के आसार हैं। 9 सितंबर तक तराई और पूर्वी यूपी के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद बुधवार से कुछ दिनों के लिए यूपी में मानसूनी बारिश कमजोर पड़ेगी।
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रविवार को बरेली में सर्वाधिक 134.3 मिमी बारिश दर्ज हुई। वहीं बिजनाैर में 134 मिमी और मुरादाबाद में 114 मिमी बारिश हुई।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार नए सक्रिय हुए मौसम तंत्र के असर से सोमवार और मंगलवार को यूपी के तराई जिलों में गरज चमक के साथ कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। बुधवार से निम्न दबाव क्षेत्र का असर कमजोर पड़ने पर बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।
इन जिलों में है भारी बारिश का येलो अलर्ट
बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती व आसपास के क्षेत्र में।