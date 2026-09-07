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लखनऊ में जलभराव से राहत के नाम पर सीधे मुख्य सड़क पर बहाया जा रहा नाली का पानी

लखनऊ ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 09:16 AM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 09:16 AM IST







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लखनऊ में सोमवार सुबह बारिश के बाद इंदिरा नगर के सी ब्लॉक में जलभराव की स्थिति हो गई। नगर निगम की टीम पंप लगाकर पानी निकाल रही है। लेकिन, यह पानी सीधे मुख्य सड़क पर बहाया जा रहा है। इससे आवागमन में तो समस्या पैदा ही हो रही है, साथ ही सड़क पर गड्ढा भी हो सकता है। ... और पढ़ें