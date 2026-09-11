VIDEO: लखनऊ में रजनीखंड के मनोज पांडे पार्क में भागवत कथा शुरू

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रजनीखंड स्थित मनोज पांडे पार्क में अयोध्या धाम से पधारे कथा वाचक कृष्णा पवन देव जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ सहभागिता की। कथा वाचक ने श्रीमद्भागवत के महत्व और भगवान की भक्ति से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि कथा के दौरान प्रतिदिन धार्मिक प्रसंगों और भक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र में कथा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है।

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