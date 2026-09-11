यूपी: अखिलेश बोले- भाजपा काटने जा रही है अपने विधायकों के टिकट, सरकार बनते ही हटेंगे आजम पर मुकदमे

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से शुक्रवार को पंचायत सहायकों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 58672 पंचायत सहायक 7 सितंबर से ईको गार्डन, लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से उनकी मांगों का न कोई संज्ञान ले रहा है, न कोई प्रतिनिधि बात करने आया है।



अखिलेश यादव ने भरोसा दिया कि समाजवादी सरकार बनने पर उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में अभिषेक यादव, शिवम मिश्रा व पुष्पा देवी शामिल थीं।



माता प्रसाद पांडेय के घर जाकर लिया हालचाल

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरिष्ठ समाजवादी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय से लखनऊ में वृंदावन कालोनी स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडेय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।