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लखनऊ के ऐशबाग स्थित कबाड़ गोदाम में बुधवार शाम करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। गोदाम के बगल में बसी 10 झुग्गियां भी जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि करीब 4 किलोमीटर दूर से काला धुआं दिखाई दे रहा है। गोदाम से धुआं उठता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

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