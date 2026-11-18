आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु लागू की गई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि यूपीटीईटी-2026 में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों की सुगमता के लिए 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। अतः सभी अभ्यर्थियों को ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं निर्देश-पुस्तिका आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक https://uptet.upessc.org/otr/info के माध्यम से देख व पढ़ सकते हैं। निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपलोड विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत 24 नवम्बर 2026 से प्रारंभ होने वाली आवेदन प्रक्रिया में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।



आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने विज्ञापन से संबंधित प्रमुख तिथियों का विवरण साझा करते हुए बताया कि विज्ञापन के प्रकाशन तथा ऑनलाइन पंजीकरण (ओटीआर) एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 24 नवम्बर 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी 23 दिसम्बर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसके निराकरण हेतु 27 दिसम्बर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।