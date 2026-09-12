{"_id":"6aa510db6829244bbf0c0268","slug":"video-video-lkhanauu-ma-caka-sa-hamal-ma-bjaraga-ka-mata-pata-bha-ghayal-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: लखनऊ में चाकू से हमले में बुजुर्ग की मौत, पोता भी घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीतापुर रोड स्थित लोधी मार्केट के सामने शनिवार सुबह मामूली विवाद में एक युवक ने बुजुर्ग मगन बिहारी तिवारी (72) और उनके पोते संकल्प तिवारी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मगन बिहारी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इंदल गंज, भरत नगर निवासी मगन बिहारी अपने पोते के साथ बाइक से बिजली का बिल जमा करने जा रहे थे। लोधी मार्केट के सामने बाइक की सड़क पर जा रहे एक युवक से टक्कर के बाद विवाद हुआ। आरोप है कि युवक ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी ई-ऑटो से फरार हो गया। मड़ियांव पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।

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