Lucknow News: टेपची कला को सहेजने और नई पहचान देने के लिए फिक्की फ्लो ने कराया फैशन शो

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फिक्की फ्लो लखनऊ की चेयरपर्सन सिमरन साहनी के मार्गदर्शन में हुए इस फैशन फंडरेजर का उद्देश्य स्थानीय डिजाइनरों, ज्वैलर्स और कारीगरों को मंच देना रहा। कार्यक्रम की इवेंट चेयर सान्या वाधवा की परिकल्पना में फैशन को सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से जोड़ा गया। आयोजकों ने टेपची कला से जुड़े कारीगरों को पहचान और काम के नए अवसर देने पर जोर दिया। विज्ञापन

कार्यक्रम में फिक्की फ्लो की नेशनल प्रेसिडेंट पूजा गर्ग के साथ डिजाइनर रिंपल और हरप्रीत नरूला भी शामिल हुए। आयोजन में सीनियर वाइस चेयर देवांशी सेठ, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट वंदिता अग्रवाल, वाइस चेयर निवेदिता सिंह, सेक्रेटरी प्रज्ञा अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी अदिति जग्गी रस्तोगी और जॉइंट ट्रेजरर वसुधा जैन समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी की भूमिका रही। विज्ञापन विज्ञापन



जानिए क्या है टेपची कला



टेपची कला लखनऊ की विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का एक मुख्य और पारंपरिक टांका है। यह चिकनकारी के सबसे बुनियादी और शुरुआती टांकों में से एक है, जो कपड़ों पर बेहद खूबसूरत और बारीक पैटर्न बनाता है। फिक्की फ्लो लखनऊ की चेयरपर्सन सिमरन साहनी के मार्गदर्शन में हुए इस फैशन फंडरेजर का उद्देश्य स्थानीय डिजाइनरों, ज्वैलर्स और कारीगरों को मंच देना रहा। कार्यक्रम की इवेंट चेयर सान्या वाधवा की परिकल्पना में फैशन को सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से जोड़ा गया। आयोजकों ने टेपची कला से जुड़े कारीगरों को पहचान और काम के नए अवसर देने पर जोर दिया।कार्यक्रम में फिक्की फ्लो की नेशनल प्रेसिडेंट पूजा गर्ग के साथ डिजाइनर रिंपल और हरप्रीत नरूला भी शामिल हुए। आयोजन में सीनियर वाइस चेयर देवांशी सेठ, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट वंदिता अग्रवाल, वाइस चेयर निवेदिता सिंह, सेक्रेटरी प्रज्ञा अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी अदिति जग्गी रस्तोगी और जॉइंट ट्रेजरर वसुधा जैन समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी की भूमिका रही।जानिए क्या है टेपची कलाटेपची कला लखनऊ की विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का एक मुख्य और पारंपरिक टांका है। यह चिकनकारी के सबसे बुनियादी और शुरुआती टांकों में से एक है, जो कपड़ों पर बेहद खूबसूरत और बारीक पैटर्न बनाता है।

लखनऊ। रोशनियों से सजे रैंप पर शनिवार की शाम फैशन के साथ लखनऊ की पारंपरिक कारीगरी की चमक भी नजर आई। गोमतीनगर स्थित होटल में फिक्की फ्लो लखनऊ की ओर से आयोजित फैशन शो ‘गुलमोहर 2026’ में स्थानीय डिजाइनरों और कारीगरों के हुनर को आधुनिक अंदाज में पेश किया गया। आयोजन का खास आकर्षण लुप्त होती टेपची कला को सहेजने और उसे नई पहचान देने की पहल रही। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने शो-स्टॉपर के रूप में रैंप पर उतरकर आयोजन की चमक बढ़ाई। गुलमोहर रनवे पर छह डिजाइनर-ज्वैलर जोड़ियों ने प्रस्तुतियां दीं, जबकि फिक्की फ्लो की सदस्यों ने ‘म्यूज’ के रूप में रैंप पर वॉक किया।