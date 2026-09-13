Lucknow News: लोक अदालत में 3.53 लाख मामले निस्तारित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:37 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले में करीब 3.53 मामले निस्तारित कर 47.45 करोड़ रुपये वसूले गए। पुराने हाईकोर्ट स्थित मीडिएशन सेंटर में जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह की उपस्थिति में लोक अदालत शुरू हुई। लंबित मामलों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 285, वाणिज्यिक न्यायालय के 59, एनआई एक्ट के 1110 और पारिवारिक न्यायालय के 259 थे। राजस्व के 1,02,085, सीएमओ के 2,01,158 और नगर निगम के 18,892 मामले निस्तारित हुए। मौके पर हेल्थ व आधार कैंप भी लगाया गया। इसमें जिला जज मलखान सिंह समेत कई न्यायिक अधिकारियों, वकीलों व वादकारियों ने जांच कराई।
विज्ञापन