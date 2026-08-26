Video: लखनऊ में अलीगंज और निराला नगर में जलभराव से परेशानी

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तेज बारिश के बाद अलीगंज सेक्टर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं, निराला नगर फ्लाईओवर के पास भी सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण यातायात प्रभावित रहा और लोगों को पानी से भरे मार्गों से होकर गुजरना पड़ा।

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