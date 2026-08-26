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बड़ी खबर: यूपीटीईटी 2026 का परिणाम घोषित, 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 26 Aug 2026 10:43 PM IST

सार यूपीटीईटी 2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 02 व 03 जुलाई 2026 को दो-दो पालियों तथा दिनांक 04 जुलाई 2026 को एक पाली को कुल 05 पालियों में सम्पन्न कराई गई थी। जिसका परिणाम घोषित कर दिया गया है।



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