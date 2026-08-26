यूपी: मेरठ व वाराणसी में भी जेन जी से संवाद करेंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार, आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत कराएंगे

यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार व मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने युवाओं से सीधे संवाद किया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया।

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अब वह 24 और 25 सितंबर को मेरठ में युवाओं से संवाद करेंगे। फिर 26 व 27 नवंबर को वाराणसी में उनका कार्यक्रम आयोजित होगा।



वह विश्वविद्यालय व कॉलेजों में गठित मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं।