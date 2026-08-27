Video: लखनऊ में आईएमआरटी कॉलेज पहुंची चिन्मय अमृत यात्रा

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गोमतीनगर के विपुल खंड स्थित आईएमआरटी कॉलेज में चिन्मय मिशन के अमृत काल उत्सव के अवसर पर चिन्मय अमृत यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिन्मय मिशन से जुड़े श्रद्धालुओं और लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों का संदेश दिया गया।

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